Erdoğan'ın unutmadığı isimler: Hepsini 'ihya' etti

15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otelin sahibi AKP'den Marmaris Belediye Başkan adayı oldu. Bu olay Erdoğan'ın daha önce yaşadığı üç 'zor' anı akıllara getirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi kaldığı Marmaris Grand Yazıcı Turban Oteli'nin sahibi Serkan Yazıcı, AKP'nin Marmaris belediye başkan adayı oldu.

15 Temmuz gecesi altı saat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yer aldığını açıklayan Yazıcı, ödülünü belediye başkan adayı yapılarak alırken, bu olay Erdoğan'ın daha önce yaşadığı üç "zor" anı daha akıllara getirdi.

2006: BALYOZLA KIRILAN CAM VE ÖMER ÇELİK

Erdoğan'ın başkanlık görevinde bulunduğu 2006 yılında yaşanan bir olay, Ömer Çelik'in yükselişindeki önemli anlardan biri olmuştu.

Erdoğan partisinin grup toplantısına katılmak üzere Meclis’e hareket ettiği sırada makam aracında Adana milletvekili Ömer Çelik de vardı. O dönem basına yansıyan habere göre, tam Meclis’e girerken notlarına bakan Erdoğan, birden şoförüne "Yavaşla" dedi ve Çelik’in elini tuttu. Sonra boynu arkaya düştü. Önce hapşıracağı için başını çevireceğini sanan Çelik, bu durum uzayınca fenalaştığını anladı. Çelik, makam şoförü Harun Kandemir’e, panikle "Hemen hastaye çek. Bas bas..." diye bağırdı. Başbakan’ın konvoyu süratle en yakındaki Güven Hastanesi’ne yöneldi. Koruma araçlarından bazıları, ters yoldan hastaneye giderken ara sokakta park etmiş bazı araçlara çarptılar.

Başbakan’ın makam aracı süratle Güven Hastanesi’nin önüne yaklaştı. Çelik ile koruma amiri Halit Özgül büyük bir telaş içinde arabadan fırladılar. Çelik, hastane görevlilerine "Çabuk sedye getirin" diye bağırırken, panik içinde dışarı fırlayan sivil şoförü Harun Kandemir de "Başbakan ölüyor" diye bağırdı.

Ancak şoför Kandemir’in, panik içinde aracın anahtarını kontakta unutarak dışarı fırlaması sonrası araç kilitlendi ve rahatsızlanan Erdoğan araçta tek başına kaldı.

Aracın camı korumalar tarafından balyozla kırıldı ve Erdoğan araçtan çıkarılarak tedavi altına alındı.

O gün Erdoğan'ın yanında olan Çelik, daha sonra iki kez bakanlık koltuğuna otururken, şu an AKP Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevini sürdürüyor.

DOKTORUNU REKTÖR YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastalığı döneminde "zor" anlarına tanıklık eden ve tedavisinde yer alan Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Sadettin Hülagü’yü Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü’ne atadı.

Erdoğan’ın ilk ameliyat ekibinde olmayan Hülagü'nün Erdoğan’ı tedavi eden doktorlardan olduğu biliniyor.

ACİL İNEN HELİKOPTER, DÜĞÜN İÇİN VERİLEN 10 BİN LİRA...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşadığı bir diğer zor an yine bir sağlık sorunuyla gündeme gelmişti.

Erdoğan, 2010 yılında Samsun’daki bir mitingin ardından Ordu İl Başkanlığı’nca düzenlenen iftara katılmak üzere yola çıkarken bindiği helikopterde rahatsızlandı.

Ünye Havaalanı’na saat 18.00 sıralarında iniş yapan helikopterden inen Erdoğan, pistin hemen yakınındaki Recep Kaya ve Nuray Kaya çiftine ait eve girerek bir süre dinlendi.

Ev sahibi Recep Kaya, “Birden helikopter piste indi. Telaş ve koşuşturma sonrası Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay Başbakan’ın biraz rahatsız olduğunu ifade ederek, lavaboyu kullanmak için izni istedi. Başbakan içeri girerek lavabada bir süre kaldı. Daha sonra evin önünde bulunan bahçede oturduk, çevreden gelenlerle birlikte Başbakanımız Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan, Bakan Günay, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, AK Parti Genel Sekreteri İdris Naim Şahin bir süre sohbet ettik. İlk gördüğümde yüzü biraz soluktu ama dışarı çıktığında daha iyiydi” derken, burada tanıştığı bir nişanlı çifte 10 bin lira "hediye" etti. Erdoğan'ın evine gittiği aileye de uzun süre destek verdiği ileri sürüldü.