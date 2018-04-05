Erdoğan'ın 'ünlüler' uçağına binmekten son anda vazgeçmişler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'daki askeri birlik ziyareti ve ziyarete katılan AKP ünlüleri tartışma konusu olmaya devam ederken, Hürriyet yazarı Hande Fırat, etkinliğe ilişkin yeni bir bilgi paylaştı.

Buna göre davet edilen ve etkinlikte yer alacağını söyleyen 25 isim, uçağa binmekten son anda vazgeçmiş.

Fırat'ın bu bilgiyi paylaşması adı açıklanmayan 25 kişiyi AKP'nin hedefi haline getirirken, yazının ilgili bölümü şu şekilde:

Bir de gitmeyenler, aranmadım diyenler var. Listelerin hikâyesini de anlatacağım. Önce uzun yıllardır arkadaşım Poll Production’ın sahibi Polat Yağcı... Özellikle 15 Temmuz’dan beri birçok organizasyona imza attı, bazılarında birlikte çalıştık. İnsanlığı ve organizasyonlardaki titizliği ile tanıdım. Bu tip organizasyonlarda davetli listesini tabii ki tek başına belirlemiyor. Sonuçta Cumhurbaşkanlığı Protokolü ile çalışmak zorunda. Bu sefer de aslında kapsamlı bir liste hazırlandı. Sanat dünyasından yaklaşık 200 kişiye davetiye gönderildi. Hatta bunun 100’ünü TRT hazırladı. Sonuçta 200 sanatçı yoktu. Yani gelmeyenler hayli kalabalıktı. Hatta geleceğini bildiren 25 isim son anda uçağa binmekten vazgeçmiş.