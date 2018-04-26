Erdoğan'ın temizlikçisi olmaktan vazgeçti, vekil adayı oldu

"Erdoğan'ın kapısında temizlikçi olurum" diyen Bilecik'in AKP'li belediye başkanı Selim Yağcı, görevinden istifa ederek milletvekili aday adayı oldu. Yağcı’nın kızı da, geçen günlerde 10’uncu sıradan 1’inci sıraya yükselerek Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ne öğretim görevlisi olmuştu.

Bilecik'in AKP'li belediye başkanı Selim Yağcı, başkanlığa veda ederek milletvekilliğine aday adayı oluyor. Yağcı, geçen ay bir konuşmasında "Tayyip Erdoğan'ın kapısında temizlikçi olurum" demişti.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre Selim Yağcı, başkanlıktan milletvekilliğine geçmeye hazırlanıyor. Bunun için de başkanlıktan istifa dilekçesini bizzat Cumhurbaşkanı ve AKP genel başkanı Erdoğan'a verecek.

Yağcı, geçen ay "Erdoğan'ın kapısında temizlikçi olurum" açıklamasıyla gündeme gelmişti. Bilecik Belediyesi encümen toplantısında konuşan Yağcı, “Siyasetin diğer noktaları ve milletvekilliği tabii ki düşünülür. Bundan sonra eğer partimin yetkili organları uygun görürse bundan büyük mutluluk yaşarız ama havalara uçmayız. Çünkü bunu sürecin devamı olarak görürüz. Ama olmazsa da küsmeyiz. Çünkü biz bu davanın adamıyız. Recep Tayyip Erdoğan 'Gel Selim benim kapımda temizlikçi ol' derse, temizlikçilik yaparım" demişti.

KIZI SON SIRADAN ATANMIŞTI

Yağcı'nın kızı da geçen hafta 10'uncu sırada olduğu listede, öğretim görevlisi seçilerek gündeme gelmişti. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin açtığı öğretim görevlisi sınavına 10 kişi müracaat etmiş, başkanın kızı Ecem Gezer, ALES puan sıralamasına göre en sonda yer almasına rağmen, herkesi geçip, öğretim üyeliğine kabul edilmişti. Yağcı’nın kızından daha yüksek puanlar elenmişti.