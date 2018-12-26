Erdoğan'ın tehdit ettiği Özgür Özel'den yanıt geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hulusi Akar'a yönelik sözleri nedeniyle hedef aldığı ve 'Bunlara gerekli dersleri yargıda vermek zorundayız. Bunlar ancak o dilden anlarlar. Önce tazminat, ardından ceza' dediği Özgür Özel'den yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütçe görüşmeleri sırasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı eleştiren CHP'li Özgür Özel'i hedef almış, “Milli Savunma Bakanımıza yapılan hakaretler yenilir yutulur değildir. Bu edep yoksunu kişilerden, sıfatı nedir bilmiyorum bilmeme de gerek yok, bu kişilerle ana muhalefet politika yapıyor. Milli Savunma Bakanımıza bu şekilde saldırabilme edepsizliğini yapmışlardır. Bunlara gerekli dersleri yargıda vermek zorundayız. Bunlar ancak o dilden anlarlar. Önce tazminat, ardından ceza" demişti.

Erdoğan'ın bu sözlerine yanıt veren Özgür Özel, “Ülkeyi yöneten tek adam, parlamentodaki bütçe görüşmelerinde, bütün parlamentoyu işlevsiz kılma, parlamentoyu yok görme, hiçe sayma çabalarına ve bunun için görevlendirdiği yardımcılarına ve bakanlarına karşı parlamentonun ilgi odağı olmasından, Cumhuriyet Halk Partisi’nin yaptığı muhalefetten son derece rahatsız. Bakanları baş edemedi, yardımcısı baş edemedi, kendisi baş edemedi, şimdi savcısıyla, hakimiyle bizi susturmaya çalışıyor. Şunu bilsin ki, durmayacağız, sinmeyeceğiz, korkmayacağız, bir adım da geri atmayacağız. Recep Tayyip Erdoğan, bunu böyle bil. Bir adım geri atmayacağız. Senden korkmuyoruz. Senin tavrından dolayı da bir adım da geri durmuyoruz” ifadelerini kullandı.