'Erdoğan'ın talebi' diyerek çalıştığı gazetenin yüzde 30'unu isteyen yandaş yazar belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adını kullanan bir yazarın, bir medya kuruluşuna yüzde 30 ortak olmak üzereyken fark edildiği, sonra da kovulduğu iddia edilmişti.

İddiayı Abdullah Gül ile ilgili suikast iddiasına yönelik yazısının ardından Milliyet’ten kovulan yazar Talat Atilla gündeme getirirken, şu ifadeleri kullanmıştı:

Tanınmış bir gazeteci, bir medya patronunun yanına giderek "Külliye, Grubun daha fazla büyümesi için gazeteye yüzde 30 ortak olmamı istedi" der...

Medya patronu, bu sürpriz talebe ihtiyatla yaklaşsa da "Bu kadar net bir talep yalan olamaz" diye düşünür ama süreci de zamana yayar...

Vakit uzayınca bu gazeteci, “Yukarıya ne diyeyim?” diyerek, medya patronuna örtülü bir şekilde aba altından sopa gösterir.

Durumun ciddiyetini kavrayan medya patronu, tanışıklığı da olduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ulaşmak ister...

Erdoğan’ın vakit darlığı nedeni ile randevu alamayınca, gazetesinin Ankara sorumlusuna Erdoğan’a iletmek üzere bir mektup yazar.

TBMM’de Erdoğan’ın grup konuşmasından sonra patronun temsilcisi, bir yolunu bularak Erdoğan’a mektubu ulaştırır.

Erdoğan, mektubu okur okumaz medya patronunu Küllüye’ye çağırır.

Medya patronuna “Benim asla böyle bir talebim yok. Böyle bir talebim olduğunu söyleyen, ima eden kim varsa benim ismimi kullanıyor, yalan söylüyor. O gazeteciyi tanırım ama böyle bir şey söz konusu değil. “ şeklinde olayı net olarak yalanlar...

Rahatlayan medya patronu, o gazetecinin görevine derhal son verir!