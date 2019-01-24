Erdoğan'ın sözünü ettiği 'Adana Mutabakatı' nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, 'Bizim Suriye'yi işgal diye bir derdimiz yok. Suriye'de insani amaçlarla bulunan tek ülke Türkiye'dir. Putin ile görüşmemizde gündeme gelen Adana Mutabakatı'nın üzerinde ısrarlı bir şekilde durmamız gerektiğini daha iyi anlıyoruz' sözleriyle Adana Mutabakatı'nı yeniden gündeme getirdi. Mutabakat 1998 tarihini taşıyor...

soL - Haber Merkezi