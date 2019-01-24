Erdoğan'ın sözünü ettiği 'Adana Mutabakatı' nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü konuşmasında gündeme getirdiği Adana Mutabakatı, 21 yıl sonra yeniden masaya geldi.
Türkiye ile Suriye arasında 1998'de imzalanan Adana Mutabakatı, Öcalan'ın Suriye'de bulunduğu dönemde çıkan krizin ardından imzalanmıştı.
Mutabakatla Türkiye-Suriye ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar atılırken, söz konusu mutabakat "teröre karşı işbirliği" başlığını taşıyordu.
Mısır aracılığıyla imzalanan mutabakatta Öcalan'ın Suriye'de olmadığı ve Suriye'ye girişine izin verilmeyeceği, PKK unsurlarının Suriye'ye girişine izin verilmeyeceği, PKK kamplarının faaliyette bulunmadığı ve buna da izin verilmeyeceği maddeleri yer alıyordu.
Mutabakata ilişkin dönemin Milliyet gazetesinde yer alan habere şöyleydi: