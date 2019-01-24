Erdoğan'ın sözünü ettiği 'Adana Mutabakatı' nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, 'Bizim Suriye'yi işgal diye bir derdimiz yok. Suriye'de insani amaçlarla bulunan tek ülke Türkiye'dir. Putin ile görüşmemizde gündeme gelen Adana Mutabakatı'nın üzerinde ısrarlı bir şekilde durmamız gerektiğini daha iyi anlıyoruz' sözleriyle Adana Mutabakatı'nı yeniden gündeme getirdi. Mutabakat 1998 tarihini taşıyor...
soL - Haber Merkezi
Perşembe, 24 Ocak 2019 13:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü konuşmasında gündeme getirdiği Adana Mutabakatı, 21 yıl sonra yeniden masaya geldi.

Türkiye ile Suriye arasında 1998'de imzalanan Adana Mutabakatı, Öcalan'ın Suriye'de bulunduğu dönemde çıkan krizin ardından imzalanmıştı.

Mutabakatla Türkiye-Suriye ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar atılırken, söz konusu mutabakat "teröre karşı işbirliği" başlığını taşıyordu.

Mısır aracılığıyla imzalanan mutabakatta Öcalan'ın Suriye'de olmadığı ve Suriye'ye girişine izin verilmeyeceği, PKK unsurlarının Suriye'ye girişine izin verilmeyeceği, PKK kamplarının faaliyette bulunmadığı ve buna da izin verilmeyeceği maddeleri yer alıyordu.

Mutabakata ilişkin dönemin Milliyet gazetesinde yer alan habere şöyleydi: