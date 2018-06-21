Erdoğan'ın seçim şovu: İşçilere mezar olan Üçüncü Havalimanına indi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan "TC-ANK" adlı uçak, Üçüncü Havalimanına iniş yaptı.
TC-ANK uçağı, 3 bin 750 metre uzunluğundaki birinci piste indi.
Üçüncü Havalimanı yapımı sırasında çok sayıda iş cinayeti işlenmişti.
Geçtiğimiz hafta havalimanı inşaatında çalışan işçiler, Erdoğan'ı hedef alan bir mektup kaleme almış; "Adımını atma Erdoğan, yüzünü görmek istemiyoruz" demişlerdi.
Resmi kayıtlara göre yapıma başlandığından bu yana 30 işçinin yaşamını yitirdiği inşaat alanında, işçilerin uzun mesailerle, her geçen gün ağırlaşan koşullarda çalıştığı biliniyor.
İnşaat İşçileri Sendikası'nın "Haftada üç-dört işçi ölüyor" dediği, başlangıcından bu yana yaklaşık 400 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği iddiası, TBMM'de de gündeme getirilmişti.