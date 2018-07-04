Erdoğan'ın seçim sonrası ilk yurtdışı ziyaret takvimi belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk yurt dışı ziya 24 Haziran seçimi sonrası ilk yurtdışı ziyaret takvimi belli oldu. Erdoğan 10 Temmuz'da Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs'ı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinin ardından bu hafta sonu gerçekleştireceği yemin töreninin ardından ilk ziyareti 10 Temmuz’da Azerbaycan’a ve Kuzey Kıbrıs'a gerçekleştirecek.

İlk olarak Bakü’ye gidecek olan Erdoğan, hemen ardından Lefkoşa'yı ziyaret edecek.

Erdoğan ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, ekonomik ilişkiler başta olmak üzere iki ülke arasındaki enerji, savunma alanlarındaki işbirliği konularını ele alacak. Aliyev, ülkesindeki seçimleri kazanmasının ardından ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye’ye yapmış, 24 Haziran’dan sonra Erdoğan’ı ülkesine davet etmişti.

Erdoğan aynı gün Lefkoşa'ya da bir ziyaret gerçekleştirecek.

11-12 TEMMUZ'DA NATO ZİRVESİNE GİDECEK

Erdoğan, 11-12 Temmuz tarihlerinde de Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’ne katılacak. ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel başta olmak üzere bir çok liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Gündemde Suriye’deki gelişmeler olacak. Toplantıda terörle mücadele, S-400’lerin alım süreçleri ardından NATO ülkelerinden gelen tepkiler de değerlendirilecek.