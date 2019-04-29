Erdoğan'ın seçim öncesi açılışını yaptığı 'milyarlık proje' ikinci ayı göremedi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesi yaptığı açılışlardan biri olan Ordu Çevre Yolu'nun 10 kilometrelik etabı, 52 gün sonra trafiğe kapatılarak bakıma alındı.

Karadeniz Sahil Yolu Projesi kapsamında yapımına 8 yıl önce başlanan ve yaklaşık bir milyar lira ile Karadeniz Bölgesi'nin "en pahalı yatırımı" olan Ordu Çevre Yolu'nun 10 kilometrelik ilk etabının açılışını, 3 Mart günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantı ile yaptı. Ancak 52 gün trafiğe açık kalan yol 25 Nisan'da bakım yapılmak için trafiğe kapatıldı.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, Karadeniz Sahil Yolu Projesi hazırlanırken, 1994 yılında, Ordu’nun Altınordu ilçesi merkezinde, 5 kilometrelik şehir içi geçişte dolgu yapılması istendi. Ordulular, yapılmak istenilen şehir içi geçiş projesine karşı çıkarak, binlerce kişiyle yürüyüşler düzenledi. Bunun üzerine projeden vazgeçilerek, Kumbaşı-Boztepe-Karapınar güzergahında farklı proje hazırlandı.

Proje çalışmalarına 2007’de başlanılan Çevre Yolu’nun ihalesi, 553 milyon liraya yapılarak, 2012 yılının Temmuz ayında temeli atıldı. Toplam uzunluğu 21,4 kilometre olan yolun ilk etabını oluşturan 10,4 kilometrenin 500 metrelik kısmında oluşan heyelan ise çalışmaları aksattı. Bölgede toplam 75 kilometre uzunluğunda fore kazıklar çakılarak, heyelan için önlem alındı. Yaklaşık 1 milyar liraya mal olan Ordu Çevre Yolu’nun ilk etabı tamamlanınca, 3 Mart günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ordu mitinginin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile yaptığı canlı bağlantıyla hizmete açıldı.

3 Mart 2019 günü Ordu'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açılan yol, 25 Nisan günü trafiğe kapatıldı. Trafiğe kapatılan çevre yolunda asfalt ve köprülerde meydana gelen bazı sorunların giderilmesi için çalışmalarının yapılacağı ifade edilirken, çalışmaların en az 15 gün süreceği belirtildi.