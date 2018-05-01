Erdoğan'ın seçim manifestosu 6 Mayıs'ta

AKP İstanbul İl Kongresi'nde 6 Mayıs'ta Erdoğan "seçim manifestosu" açıklayacak. AKP'nin "seçim beyannamesi" daha ileri bir tarihte ayrıca yayınlanacak.

Hürriyet'te Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 6 Mayıs'ta AKP İstanbul İl Kongresi'nde açıklayacağı "seçim manifestosu"nu yazdı.

Selvi AKP yöneticileriyle konuştuğunu “Manifestonun sadece Türkiye’ye değil, dünyaya dönük bir söylem” olduğunu öne sürdü. AKP'nin ayrıca bir "seçim beyannamesi" açıklayacağını da belirten Selvi, "Erdoğan'ın manifestosu"nda yeni sistemin ruhu ve söyleminin olacağının aktarıldığını vurguluyor. Selvi'nin aktardıklarından "manifestosu"nun strateji belgesi, AKP'nin "seçim beyannamesi"ninse uygulama belgesi olacağı sonucu çıkıyor.

"AK Parti reformlarla büyüyen ve reformlarla Türkiye’yi büyüten bir parti. Yeni dönemin manifestosunun daha çok özgürlük, daha çok demokrasi, daha çok refahın üzerine oturtulması heyecan verici. Çünkü AK Parti’nin esas hikâyesi burada yatıyor. AK Parti yeniden esas hikâyesine dönüyor diyebilir miyiz?" sözleriyle AKP'nin "esas hikaye"ye döndüğünü de iddia etti.