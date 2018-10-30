Erdoğan'ın Sarayı'nda kaç işçinin çalıştığı belli oldu

Cumhurbaşkanlığı tarafından, Saray'ın genel bakımı ile diğer hizmetlerini yapmak üzere sürekli işçi kadrosuna 1,108 işçi alındı. Daha önce taşeron olarak çalışan bu işçilerin 'sürekli işçi' kadrosuna alınmasıyla birlikte Saray'da çalışan işçi sayısı 2 bin 374'e çıktı. Taşerondan sürekli işçi kadrosuna alınan işçiler verilmeyen hakları ve çalışma koşulları nedeniyle birçok yerde eylem yaparken, Erdoğan, kısa süre önce kendi maaşına yüzde 26 zam yaparak 74 bin liraya çıkarmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sarayı'nda genel bakım ve diğer hizmetlerde görevlendirilmek üzere bin 108 işçi işe alındı.

Daha önce taşeron işçilere yaptırılan bu hizmetler için kadro açılmasıyla Saray'da çalışan işçi sayısı Haziran sonu itibarıyla 2 bin 374'e çıktı. Bu sayının, seçimlerden sonra oluşturulan yeni kurullarla birlikte çok daha yukarılara çıktığı tahmin ediliyor.

Sözcü'nün haberine göre, Sarayın inşa edildiği günden bu yılın ilk yarısına kadar olan dönemde, Sarayda çalışan sayısı bilinmekle birlikte, sarayın genel temizliği, yemeklerin sunumu, bahçe bakımı ve teknik hizmetlerin karşılanması gibi işlerde kaç işçinin çalıştığı bilinmiyordu. Bu yılın başından itibaren taşeron işçilerin sürekli işçi kadrolarına alınmasıyla işçi sayısı da netleşmiş oldu. Bütçe verilerine göre, haziran sonu itibarıyla Cumhurbaşkanlığı'nda 1.108 işçi , 479 kadrolu memur, 787 sözleşmeli personel çalışıyor.

KADROYA GEÇEN İŞÇİLER NE DURUMDA?

AKP'nin kadro düzenlemesiyle birlikte taşerondan sürekli işçi kadrosuna alınan işçiler, çalışma koşul ve şartlarında hiçbir değişiklik olmadığından şikayetçi.

İşçiler kadro düzenlemesine "devletin taşeronu olduk" diye tepki gösterirken, maaş ve çalışma şartlarında kadrolu işçilere tanınan hakların kendilerine verilmemesine karşı birçok yerde mücadele veriyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa süre önce kendi maaşına zam yaparak 74 bin liraya çıkarmıştı.