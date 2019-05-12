Erdoğan'ın sanatçılarını tehdit etmişler

İstanbul Beyoğlu'nda katıldığı iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçimlerin yenilenmesi üzerine devam eden tartışmalarda sanatçıların tehdit edildiğini öne sürerek, "Sanatçı, sanatıyla konuşur, dalkavukluk yapmaz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Sinema dünyası ile ilgili olarak bize kadar, kimse bir yasal düzenleme yapmadığı halde, bu yasal düzenlemeyi yapıp, ondan sonra bir taraftan bize teşekküre geleceksin, arkadan da bunlarla beraber şakşakçılık yapacaksınız. Bunu ne ile ifade edeceğiz, ne ile izah edeceğiz? Sanatçılarımız arasına da nifak tohumu ekip sanatçılarımıza tehdit salladılar. Sanatçı, sanatıyla konuşur, dalkavukluk yapmaz.

Gezi zamanı, Atatürk Kültür Mezkezi'nin gövdesine bunlar hangi pankartları astılar? Bize yakışmayan. Gezi döneminde oraya dünyada ne kadar meşhur aşırı uç varsa onların pankartını astılar, ancak biz o pankartları söküp attık.

Türkiye'nin ve İstanbul'un ihtiyacı, geçmişte bu Taksim'de sergilenen bu vandallık değil, burada olduğu gibi her inançtan insanın aynı sofra etrafında buluşabilmesini sağlayan dostluk iklimidir.

Ya bu statları biz yaptık, biz. Bunlar yanlış yolda. Ama biz düzelteceğiz. Hepsi kayda giriyor. Bunlar o kadar şirazeden çıktı ki, şimdi statların tribünlerine pankartlar asıp, FETÖ'nün uşaklarının sloganlarını yazıyorlar.