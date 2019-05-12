Erdoğan'ın sanatçılarını tehdit etmişler

İstanbul Beyoğlu'nda katıldığı iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçimlerin yenilenmesi üzerine devam eden tartışmalarda sanatçıların tehdit edildiğini öne sürerek, "Sanatçı, sanatıyla konuşur, dalkavukluk yapmaz" dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Gezi zamanı, Atatürk Kültür Mezkezi'nin gövdesine bunlar hangi pankartları astılar? Bize yakışmayan. Gezi döneminde oraya dünyada ne kadar meşhur aşırı uç varsa onların pankartını astılar, ancak biz o pankartları söküp attık.
Türkiye'nin ve İstanbul'un ihtiyacı, geçmişte bu Taksim'de sergilenen bu vandallık değil, burada olduğu gibi her inançtan insanın aynı sofra etrafında buluşabilmesini sağlayan dostluk iklimidir.
Ya bu statları biz yaptık, biz. Bunlar yanlış yolda. Ama biz düzelteceğiz. Hepsi kayda giriyor. Bunlar o kadar şirazeden çıktı ki, şimdi statların tribünlerine pankartlar asıp, FETÖ'nün uşaklarının sloganlarını yazıyorlar.
Sandıktan korkan siyasetçilerin olduğu tek yer bizim memleketimizdir. Halbuki bir yerde seçim yapılıyorsa, gerektiğinde yenileniyorsa orada demokrasi işliyor demektir.