Erdoğan'ın Pensilvanya'ya kiminle gittiği belli oldu

AKP'nin kurucuları arasında yer alan ve 24 Haziran seçimlerinde CHP'den milletvekili adayı olan Abdüllatif Şener, "Erdoğan’ın ilk Pensilvanya ziyaretinde yanında Ahmet Ergün vardı. Gülen'le görüştüler" dedi.

Sözcü'den Özlem Gürses'e konuşan Şener, "ABD'ye gittiklerinde Ahmet Ergün'le beraber Pensilvanya'ya gittiler ve Fethullah Gülen ile görüştüler. Tayyip Erdoğan'ın ilk Pensilvanya ziyaretinde yanında Ahmet Ergün vardı" ifadelerini kullandı.

Şener'in açıklamalarının ilgili bölümü şöyle:

Söylemeyecek misiniz şu Amerika ziyaretinin ayrıntılarını?

Söyledim. 2000 Mayıs'ında 4 kişi Amerika'ya gitti, Tayyip Erdoğan, Turhan Çömez, Ahmet Ergün ve Ali İbiş. Biri milletvekilliği yaptı zaten, Ali İbiş. Öbürü de Belediye döneminde Tayyip Erdoğan'ın en yakınıydı, Ahmet Ergün, hatta kasası olduğu iddiaları vardı. Şimdi neredeler, inanın ben de bilmiyorum. Sayın Erdoğan'ın şöyle bir adeti vardır, kendisine çok yakın olanları siyasette yanına almaz, ayırır.

Amerika ziyaretinde Pensilvanya'ya gittiler mi gitmediler mi?

Israr ediyorsunuz madem, bir kademe ilerisini de söyleyeyim size, tweet de atacağım zaten, birlikte ABD'ye gittiklerinde Ahmet Ergün'le beraber Pensilvanya'ya gittiler ve Fethullah Gülen ile görüştüler. Tayyip Erdoğan'ın ilk Pensilvanya ziyaretinde yanında Ahmet Ergün vardı.

Turhan Çömez var mıymış Pensilvanya'da?

O bölümlerini de sonra anlatacağım !