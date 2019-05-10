Erdoğan'ın örtülü ödenek harcaması 17,5 kat arttı

2003 yılında örtülü ödenekten 98,3 milyon lira kullanan Erdoğan, 2018'e gelindiğinde ise tam 1 milyar 722 milyon lira kullandı.

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, bugünkü köşesinde AKP iktidarında örtülü ödenek kullanımındaki artışı yazdı. Toker, Erdoğan'ın örtülü ödenek kullanımının 2003'ten bu yana 17 kat arttığını yazdı.

2003 yılında örtülü ödenekten 98,3 milyon lira kullanan Erdoğan, 2018'de ise tam 1 milyar 722 milyon lira kullandı.

Toker'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

Örtülü ödenek harcamasına gelince. AKP'nin ilk bütçesini yaptığı 2003 yılında örtülü ödenek kullanımı 98.3 milyon TL. 2018 sonunda harcama tutarı 1 milyar 722 milyon TL (En yüksek harcama 2017'de 1.9 milyar TL.)

Bu veriler, Erdoğan'ın 2003'ten 2018 yılına gelinceye kadar örtülü ödenek harcamalarında 17.5 kat artışı ifade ediyor. İki bütçe verisindeki gelişmeler karşılaştırıldığında karşımıza şöyle bir sonuç çıkıyor: Erdoğan'ın başbakanlık artı cumhurbaşkanlığını içine alan 16 yıl boyunca yaptığı örtülü ödenek harcamalarındaki artış, 16 yıl boyunca bütçe gelirlerindeki artıştan yaklaşık 2.5 kat daha fazla. Resmi verilere göre Erdoğan'ın 2003-2018 döneminde yaptığı toplama örtülü ödenek harcaması ise 14.5 milyar TL'ye ulaştı. Ekonominin daraldığı verginin zor toplandığı bir ekonomide, örtülü ödeneğin harcama alanlarının gizli tutulması, bu artışı daha da anlamlı hale getiriyor.”