Erdoğan'ın 'operasyon' açıklamasının detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fırat'ın doğusuna harekat birkaç güne başlayacak" açıklaması sonrası operasyona ilişkin ilk bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, operasyonun Rasulayn ve Tel Abyad'dan başlayacağını ileri sürerken, amacın Cezire'nin bölgeden koparılması olacağını iddia etti.

Sarıkaya'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Ankara bu kapsamda, yerleşimlerin tamamlanmaya başladığı, yerel polis güçlerinin oluşturulduğu Fırat Kalkanı bölgesinden 1200 Özgür Suriye Savaşçısını çekti ve Tal Abyad’ın hemen karşısındaki Akçakale’ye yerleştirdi.

Bununla kalmadı, Suriye sınırının sıfır noktasındaki Rasulayn’ın (Ras Al-Ayn/Sere Kaniye) tam karşısında yer alan Ceylanpınar bölgesine de TSK yoğun birlik takviyesi yaptı.

Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu bölgeden içeri girişe ilişkin tüm askeri planlaması elinde bulunuyor.

TSK’nın bu iki noktadan girmesinin hepsinden çok daha ileri bir başka anlamı daha var.

O da Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları ile Afrin’in, Kobani kantonundan koparılması gibi; bu iki bölgeden yapılacak operasyon da Kobani’yi doğudaki Cezire kantonundan koparmış olacak.