Erdoğan’ın okuluna servet harcandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mezun olduğu İstanbul İmam Hatip Lisesi’ne bitişikteki arazileri katmanın maliyeti 45 milyon lira oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mezun olduğu Fatih’teki İstanbul İmam Hatip Lisesi’nde yenileme çalışmaları kapsamında okula bitişik arazileri okul alanına katmak için toplam 45 milyon lira harcandığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Fatih’te Kâtip Muslahattin Mahallesi’ndeki İstanbul İmam Hâtip Lisesi’nin yıkılıp yeniden yapılmasının ardından adı Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi olmuştu. Lisesinin yıkılıp yeniden yapılması için 2015 yılında okulun mezunlarından Mesut Toprak ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) arasında bir protokol imzalanmıştı. Okulun geçen yıl gerçekleşen açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılmıştı. Erdoğan, ‘küstüm konuşmuyorum’ dediği Mesut Toprak’a teşekkür etmişti. Bu da Toprak ile Erdoğan’ın okulun yeniden yapılmasıyla barıştıkları şeklinde yorumlanmıştı. Açılıştan iki ay sonra İBB Meclisi’ne tartışma yaratacak bir imar planı değişikliği teklifi gelmişti. Teklifte ilçe milli eğitim müdürlüğü okulun çevresinde yer alan toplam 21 parselin öğrencilerin çeşitli aktiviteleri ve okul bünyesindeki eğitimcilerin konaklama ihtiyacı için okul alanına katılmasını istemişti. Teklif CHP’li Meclis üyelerinin ‘ret’ oyuna karşın AKP’li Meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilmişti.

Süreç devam ederken İBB’nin “STK, Okul ve Yurt Faaliyet Raporu” ortaya çıktı. Raporun arazi alımı bölümünde liseye ilişkin “İstanbul İmam Hatip Lisesi’nde yenileme çalışmaları çerçevesinde okula bitişik parseller okul arazisine kazandırılmış olup, toplamda 5 bin 300 metrekare alan kamulaştırma çalışmaları çerçevesinde satın alınıp okulumuza kazandırılmıştır. Bu çalışmalar için toplam 45.000.000 harcama yapılmıştır” denildi. İBB yaptığı açıklamada raporun doğruluğunun teyit edilmemiş bilgilerle oluşturulduğunu savundu.

Raporda yönetim kurulunda AKP’li siyasilerin bulunduğu, aralarından TÜRGEV, Ensar, TÜGVA gibi derneklerin de yer aldığı 8 vakfın sadece bakım, onarım, tadilat ve tefrişatına (döşeme) 2018 yılı ve öncesi yaklaşık 114 Milyon harcandığı görüldü.