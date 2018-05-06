Erdoğan'ın madenci tekmeleyen müşaviri AKP'den aday

Soma'da 301 işçinin hayatını kaybetmesine yol açan facianın ardından madenci tekmeleyen, Erdoğan'ın müşaviri Yusuf Yerkel, AKP'den aday oldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, başbakanlığı dönemindeki müşaviri Yusuf Yerkel, AKP'den adaylık başvurusu yaptı. Yerlek, Soma faciasının ardından yerde yatan madenciyi tekmeleyen görüntüleriyle hafızalara kazınmıştı.

Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihindeki maden faciasında 301 işçi yaşamını yitirdi. Maden sahibinin daha fazla kar için önlem almaması, denetimlerde de eksiklere göz yumulması failinin sermaye düzeni olduğu büyük bir katliama yol açtı. Facianın ardından ilçeye giden dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan'ı protesto eden madencilere kolluk güçleriyle birlikte Başbakan Müşaviri Yusuf Yerkel de saldırmış, bir madenciyi tekmelerken çekilen görüntüleri basında yer almıştı. Yusuf Yerkel 24 Haziran seçimlerinde AKP'den milletvekili adayı oldu.

Yerkel, herhangi bir ceza almazken, tekmelenen madenciye Erdoğan'ın aracını tekmelediği gerekçesiyle ceza verilmişti.