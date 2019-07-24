Erdoğan'ın Lozan bilmecesi: Bu kez kutladı

Günlerdir ekranlara çıkmayan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 96. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlandı. Mesajda ‘Milli Mücadele, ülkemizin bağımsızlık belgesi olan Lozan Antlaşmasıyla taçlanmıştır’ ifadesi dikkat çekerken, Erdoğan’ın 2016 yılında sarf ettiği ‘Birileri de Lozan'ı zafer diye yutturmaya çalıştı’ sözleri ise hafızlardaki yerini koruyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 96. yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yayımlandı.

Mesajda "Milli Mücadele, ülkemizin bağımsızlık belgesi olan Lozan Antlaşmasıyla taçlanmıştır" ifadesi kullanıldı.

Erdoğan imzalı mesajda "Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş senedi olan Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 96’ncı yıl dönümüne ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Milli Mücadele, ülkemizin bağımsızlık belgesi olan Lozan Antlaşmasıyla taçlanmıştır" denildi.

‘LOZAN’I ZAFER DİYE YUTTURMAYA ÇALIŞIYORLAR’ DEMİŞTİ

Mesajında Lozan'ı kutlayan Erdoğan’ın 2016’da düzenlediği muhtarlar toplantısı esnasındaki açıklaması çok konuşulmuştu.

Erdoğan "Tarihte bize ne yaptılar. 1920'de bize Sevr'i gösterdiler, 1923'te Lozan'a bizi razı ettiler. Birileri de Lozan'ı zafer diye yutturmaya çalıştı. Her şey ortada" demişti. Erdoğan, daha sonra çok tartışılan sözlerini şöyle sürdürmüştü: "İşte şu an Ege'yi görüyorsunuz değil mi? Bağırsan sesinin duyulacağı adaları biz Lozan'da verdik. Zafer bu mu? Oralar bizimdi. Oralarda bizim camilerimiz, mabetlerimiz var ama şu anda hala Ege'de kıta sahanlığı ne olacak, havada, denizde ne olacak bunları konuşuyoruz, hala bunun mücadelesini veriyoruz. Niye? İşte o anlaşmada masaya oturanlar sebebiyle. O masaya oturanlar, o anlaşmanın hakkını vermediler. Veremedikleri için şimdi onun sıkıntısını biz yaşıyoruz"

