'Erdoğan'ın kuracağı hükümette görev almaya hazırız' diyen VP, İstanbul'da aday gösterdi

31 Mart seçimleri sonrası 'Vatan Partisi, Erdoğan'ın vatan bütünlüğü programıyla kuracağı bir hükümette görev almaya hazırdır' diyen VP Genel Başkanı Doğu Perinçek, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçiminde aday göstereceklerini duyurdu.

Vatan Partisi (VP) Genel Başkanı Doğu Perinçek, 23 Haziran'da İstanbul'da yapılacak seçimlerde aday göstereceklerini açıkladı.

"Vatan Partisi milleti seçeneksiz bırakmaz. Kimse bunu bizden beklemesin" diyen Perinçek partisinin adayını "AKP ve CHP'nin Türkiye'yi içine soktukları çıkmazdan Vatan Partisi, üretim ekonomisi programıyla, terörü temizleme programı ve Atlantik'e karşı Avrasya programıyla Türkiye'ye çözüm sunuyor. İBB seçimlerinde adayımız Mustafa İlker Yücel, yine yetki isteyecektir" sözleriyle duyurdu.

Perinçek, 31 Mart seçimlerinden sonra AKP'ye çağrıda bulunmuş, "Vatan Partisi, Erdoğan'ın vatan bütünlüğü programıyla kuracağı bir hükümette görev almaya hazırdır" demiş, "Türkiye'nin sorunları artık tek başına AK Parti hükümeti çözemez. Ancak karşılaştığımız zorlukları AK Parti'nin bulunmadığı bir hükümetle de alt edemeyiz. Biz, AK Parti'nin artık Türkiye'ye tek başına yönetemeyeceğini belirtiyoruz. Ancak seçime gidilsin veya gidilmesin, AK Parti'nin blunmadığı bir hükümetin kurulmasının da gerçek dışı ve yanlış olduğunu görüyoruz" açıklamasını yapmıştı.