'Erdoğan'ın konuşmasına şimdiden bir mim koy diye uyaranlar oldu'

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediyeler, vekiller ve bakanlardan sonra şimdi de parti yönetimini değiştireceğini belirtirken, AKP yöneticilerinden, 'Cumhurbaşkanı’nın konuşmasına şimdiden bir mim koy' diye uyarılar aldığını dile getirdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AKP'nin 18 Ağustos'ta düzenleyeceği kongreye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"AK Parti, 17 yaşında bir parti. Bunun getirdiği bir yorgunluk ve eskimişlik olabilir. Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlığı’na döndüğü 21 Mayıs 2017 tarihli kurultayda metal yorgunluğundan söz etmişti" diyen Selvi, "Bunun ilk tezahürünü Kadir Topbaş ve Melih Gökçek’in de aralarında bulunduğu bir grup belediye başkanının değişiminde gördük. Onları sırayla milletvekilleri, bakanlar ve Meclis grup yönetimindeki değişim izledi. Yenilenme sırası şimdi 18 Ağustos’ta AK Parti yönetiminde, ardından yerel yönetimlerde" ifadelerini kullandı.

Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kurultay konuşmasında yeni dönemin kodlarını vermesi bekleniyor. AK Parti yöneticilerinden, 'Cumhurbaşkanı’nın konuşmasına şimdiden bir mim koy' diye uyaranlar oldu. 'Şimdiden merak etmeye başladım' desem yeridir" dedi.