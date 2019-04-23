Erdoğan'ın koltuğu devrettiği Sözeyataroğlu: Kılıçdaroğlu'nu arayamayacağım ama...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Nisan nedeniyle koltuğunu devrettiği 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Ozan Sözeyataroğlu, Kılıçdaroğlu'nu arayıp aramayacağı yönündeki soruya, 'Telefonu bende yok arayamayacağım ama her türlü şiddete karşıyız' yanıtını verdi. Sözeyataroğlu'nun açıklamaları sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan gülerek 'Benim vereceğim cevapları veriyor sanki' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saray'da düzenlenen 23 Nisan etkinliğinde koltuğunu 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Ozan Sözeyataroğlu'na bıraktı.

Gazetecilerin sorularını cumhurbaşkanı sıfatıyla yanıtlayan Sözeyataroğlu, kabinede revizyon iddialarıyla ilgili soruya "Zaten yeni kabinem burada" yanıtını verdi.

Asker cenazesinde saldırıya uğrayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu arayıp aramayacağına yönelik soruyu da yanıtlayan Sözeyataroğlu, "Telefonu bende yok arayamayacağım ama her türlü şiddete karşıyız" dedi.

Sözeyataroğlu, bir gazetecinin “Milli Eğitim Bakanı’nın tatil sürelerine ilişkin yaptığı bir açıklama var. Ara tatiller konusunda. Bu açıklama için ne düşünüyorsunuz?” sorusuna, “Kabinemle bu konu hakkında görüşeceğiz. Ben açıkçası doğru bakıyorum” şeklinde yanıt verdi.

Sözeyataroğlu'nun açıklamaları sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan gülmeye başladı ve "Benim vereceğim cevapları veriyor sanki" dedi.