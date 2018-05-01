Erdoğan'ın kızlarından tutuklama talebi: Yaşları 13-15'ti ama...

28 Şubat sürecinde henüz 13-15 yaşında olan Erdoğan'ın kızları Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile Esra Albayrak 28 Şubat davasının tarafı olarak yaptığı itiraz kısa süre sonra karara bağlanacak.

28 Şubat davasında generallere ilişkin verilen hapis cezası sonrası tutuklama kararı verilip verilmeyeceği merak konusu.

Odatv'den Müyesser Yıldız'ın haberine göre, 28 Şubat sürecinde 13-15 yaşında olan Erdoğan'ın kızları Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile Esra Albayrak'ın itirazları sonrası mahkeme kısa süre sonra kararını açıklayacak.

Davadan olası bir tutuklama kararı çıkması durumunda 21 komutanın cezaevine girmesi bekleniyor.

Yıldız'ın haberinin bir bölümü şöyle:

Bilindiği gibi, 28 Şubat sürecinde henüz 13-15 yaşında olan Erdoğan'ın kızları Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile Esra Albayrak da davanın taraflarındandı.

İşte onların da karara itiraz ettiğini öğrendik.

Verilen hüküm ne; hükümete darbe...

Şimdi gel de Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile Esra Albayrak'ın, Erbakan hükümetinde ne görev yaptığını, nasıl bir “cebire” maruz kalıp da “Vazife görmekten men” edildiklerini merak etme!

Mağdur-müştekilerin, sanıkların tutuklanmaları yönündeki talebinin 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, “CMK'ya göre, katılan, müşteki veya bunların vekillerinin böyle bir talepte bulunma hakkı yok” gerekçesiyle ve oy birliğiyle reddedildiğini de aktarmıştık.

Şimdi bu karara itiraz mercii olan 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı bekleniyor.

Bu vesile ile şu öğrendik:

Normalde üst mahkemenin tutuklama kararı verme yetkisi yokken, bir KHK ile bu yetki de verilmiş.

Yani 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nden, “Sanıklar tutuklansın” şeklinde bir karar çıkması sürpriz olmaz.

Bu durumda kararı veren 5. Ağır Ceza Mahkemesi ne yapar; kararında direnebilir mi, üst mahkemenin kararına mı uyar, orası meçhûl.

Keşke hukuk bu kadar eğilip, bükülmese! Tabii varsa!