Erdoğan'ın kente gelişini Atatürk'ün gelişine benzetti: Tarih tekerrür ediyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinde partisinin aday tanıtım toplantısına katılmak üzere bugün Gaziantep’teki mitinge katılacak.
Odatv'nin haberine göre Erdoğan’ın kente gelişi öncesinde Gaziantep Valisi Davut Gül’ün sosyal medya hesabından attığı mesaj dikkat çekti.
'TARİH TEKERRÜR EDİYOR'
Vali Gül, Erdoğan’ın Gaziantep’e gelişini, 26 Ocak 1933 yılında Gaziantep’e gelen Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gelişine benzeterek şöyle yazdı:
“Yarın Cumhurbaşkanımız Sn.Recep Tayyip Erdoğan ilimizi şereflendirecek,aynı zamanda kurucu Cumhurbaşkanımız M. Kemal Atatürk’ün Gaziantep’e gelişinin yıl dönümü,tarih tekerrür ediyor...”