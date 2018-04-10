Erdoğan'ın İspanya'ya geziye gönderdiği muhtar: Almanya ve Hollanda'yı da görmek isteriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimat sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan organizasyonla İspanya'ya geziye giden muhtar kafilesi, yola çıktı. Gezi öncesi açıklama yapan bir muhtar, 'Şehircilik açısından da Hollanda ve Almanya görmek istiyorum' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürekli Saray'da ağırladığı ve mahallelerdeki gözü olarak tarif ettiği muhtarlar, İspanya'ya geziye gönderildi.

Erdoğan'ın talimatıyla İspanya'nın Endülüs bölgesini gezecek olan 50 kişilik muhtar kafilesi, gezi öncesi açıklamalarda bulundu.

Kafilede bulunan Çubuklu Muhtarı Hüseyin Hüsnü Kolcu, "Yurtdışı organizasyonu muhtarları çok sevindirdi. Bu aslında bir turistik gezi değil de muhtarlara verilen önemin bir ifadesi. Sağ olsun, Cumhurbaşkanımız değer verdi. Biz de gidiyoruz. Bu bir başlangıçtır, devamı da gelir inşallah" dedi.

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Nadiye Polat ise, "Muhtarların yurtdışına çıkması çok güzel bir imkan. Yurtdışını görmemizi sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımızın düşünceleri ve muhtarlarımıza olanak sağlanması çok önemli bir olay" şeklinde konuştu.

Endülüs'teki Osmanlı eserlerini ve izlerini göreceği için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Sultanbeyli Hasanpaşa Mahalle Muhtarı Orhan Bahadır ise "İlk defa yurtdışına çıkıyorum. Kafilede yer aldığımı duyduğum anda tarifsiz duygular yaşadım. Bu gezide elde ettiğimiz tecrübelerimizi mahallelerimize aktaracağız. Kudüs'ü görmeyi çok istiyorum. Şehircilik açısından da Hollanda ve Almanya görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Erzincan'dan gelerek kafileye katılan muhtarlardan Hamza Alkan, "Emniyet Genel Müdürlüğü görevlileri bizi çok iyi ağırladı. Yurtdışına ilk kez çıkıyorum. Erzincan'a dönüşte geziyle ilgili tecrübelerini mahalleye yansıtmaya çalışacağım" açıklamalarında bulundu.