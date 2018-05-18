Erdoğan'ın İnce'ye ne söylediği ortaya çıktı: Seni harcadı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye neler söylediği ortaya çıktı.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AKP Genel Merkezi’ndeki görüşmede Erdoğan'ın ne söylediğini açıkladı

Sözcü’den Özlem Gürses’e konuşan Muharrem İnce, "Kılıçdaroğlu'nun kendisini harcadığı" yönündeki değerlendirmelere ilişkin, "Bunu bana Erdoğan da söyledi. 'Bay Kemal seni harcadı' dedi. Ben de 'Ben Cumhurbaşkanı olacağım, asıl sizi harcadı' dedim" ifadelerini kullandı.

Demirtaş'ı ziyaretine ilişkin de konuşan İnce, "Benim vicdanımdır önemli olan, ben kararlarımı böyle veririm. Elbette bu duygularla ziyaret ettim, gayet olumlu bir görüşmeydi. Başak Hanım'ı aramadım ama Diyarbakır mitingim için gittiğimde evlerine uğrayacağım. Demirtaş'ın ailesini ziyaret edeceğim, mesajını bizzat ileteceğim" ifadelerini kullandı.