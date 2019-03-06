Erdoğan'ın 'inanmıyorum' dediği anketin sonuçları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'inanmıyorum' dediği anketten çıkan sonuca ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "anketlere güvenmiyorum" açıklamasının ardındanki sonuçlara ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi.

Odatv'nin haberine göre, AKP'nin de anket yaptırdığı şirketlerden birinin sahibi, Cumhur İttifakı'nın şu an ki oy oranının yüzde 44-46 bandında olduğunu söyledi. Ankara'da Millet İttifakı’nın adayı Mansur Yavaş'ın da önde olduğunu öne sürdü.

Habere göre, Erdoğan bu rakamlara inanmadığını belirterek tepki gösterdi. Erdoğan'ın iddiası, 31 Mart akşamı Cumhur İttifakı’nın yüzde 53 alacağı yönünde oldu ve bu sebeple Erdoğan, katıldığı TV programında "anketlere güvenmiyorum" çıkışını yaptı.