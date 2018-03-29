Erdoğan'ın ilk defa başkanlık ettiği Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi

Erdoğan başkanlığında ilk defa gerçekleşen Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 1,5 saat sürdü.
Toplantıda, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan ile Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir de hazır bulundu.