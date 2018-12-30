Erdoğan'ın hedefindeki Metin Akpınar karakolda imza verdi

Adli kontrol uygulanarak serbest bırakılan Metin Akpınar Bostancı Şehit Semih Balaban Polis Merkezi'ne gelerek imza verdi.

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Halk TV'deki sözleri gerekçe gösterilerek ifadeye çağrılmış, ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yargıya talimatının ardından başlatılan soruşturma tepki çekmişti.

Adli kontrol uygulanarak serbest bırakılan sanatçı Metin Akpınar Bostancı Şehit Semih Balaban Polis Merkezi'ne gelerek imza verdi.

İlk imzasını atmak için saat 14.50'de polis merkezine gelen Akpınar'a avukatları ve yardımcısı eşlik etti.

Sanatçı polis merkezinden ayrılırken gazetecilere, "Geldik imzamızı attık. Görevimizi yerine getirdik" dedi.