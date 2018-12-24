Erdoğan'ın hedef gösterdiği Metin Akpınar'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hedef alınması sonrası hakkında soruşturma başlatılan Metin Akpınar, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, ​'Konunun, kamuoyunca, olduğundan farklı anlaşılmaması arzusunu taşımakla beraber, toplumu gerçek dışı haberlerle yanlış yönlendiren söz konusu medya organları ve sorumluları hakkında da hukuki yollara başvurulacağını saygıyla duyururuz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef göstermesi sonrası hakkında Müjdat Gezen ile birlikte soruşturma açılan Metin Akpınar'dan açıklama geldi.

Sanatçı Metin Akpınar, avukatı İrem Hekimoğlu aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada,

"Halk Tv'de yayınlanan 'Halk Arenası' programında konuşulan konular ne yazık ki çok yanlış anlaşılmış ve bir takım üzücü, hatalı çıkarımlar yapılmıştır.

Programda konuşulan konular, özellikle bazı medya organlarınca kamuoyuna farklı şekilde yansıtılmış ve sanki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı hedef alınmış gibi bir algı yaratılmak istenmiş bu vesileyle de konunun hem kamuoyuna hem de Cumhurbaşkanı'na yanlış aksettirilmesine neden olunmuştur.

Konunun, kamuoyunca, olduğundan farklı anlaşılmaması arzusunu taşımakla beraber, toplumu gerçek dışı haberlerle yanlış yönlendiren söz konusu medya organları ve sorumluları hakkında da hukuki yollara başvurulacağını saygıyla duyururuz"