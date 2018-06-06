Erdoğan’ın hedef gösterdiği Boğaziçili öğrenciler serbest bırakıldı

Boğaziçi Üniversitesi’nde Afrin düzenlenen askeri operasyonu lokum dağıtarak kutlayanları "İşgalin, katliamın lokumu olmaz” sözleri ile protesto ettiği için tutuklanan 14 öğrencinin tamamı hakkında bugün görülen ilk duruşmada tahliye kararı verildi. Üniversite öğrencileri ve tutuklu öğrencilerin ailelerinin destek verdiği davaya ilgi yoğundu.

Boğaziçi Üniversitesi’nde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin kent merkezine girmesini lokum dağıtarak kutlayanları "İşgalin, katliamın lokumu olmaz” sözleri ile protesto ettiği için tutuklanan 14 öğrencinin davası bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. Akşam saatlerine kadar uzayan ilk duruşmada üç aydır tutuklu yargılanan 14 öğrencinin tamamı hakkında tahliye kararı verildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “ Bunlar terörist gençler. Bu terörist gençlerle her türlü çalışmayı yapıyoruz, onu söyleyeyim. Onların eşkallerini belirlemek suretiyle bu üniversitede okuma hakkını vermeyeceğiz.” İfadeleri ile gedef gösterdiği öğrenciler Terörle Mücadele Kanunu'nun 7. maddesinin 2. bendi kapsamında tutuklanmıştı.

Dava öncesi İstanbul Adliyesi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına üniversite öğrencileri, tutuklu öğrencilerin yakınlarının yanı sıra milletvekilleri ve akademisyenler de destek verdi.

Tutuklu öğrencilerin aileleri adına konuşan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Deniz Yılmaz’ın babası Bülent Yılmaz “Çocuklarımızı bugün alıp, özgürlüklerine kavuşturacağız” dediği açıklamasını şöyle sürdürdü: “Tutuklu bulunan bu 14 öğrencinin temel sorumluluğu ve görevi öğrenciliktir. En temel dikkat çekmemiz gereken mesele de onların eğitim, öğrenim ve akademik haklarının ellerinden alınmasıdır. Biz bugün aileler olarak buraya bu eğitim hakkımızı tekrar teslim almaya geldik. Akademik özgürlükleri savunmak, bizce aslında demokrasiyi savunmaktır, barışı savunmaktır, özgürlükleri savunmaktır, kardeşliği savunmaktır. Tutuklu bulunan çocuklar, öğrenciler ve yargılanan arkadaşları sadece barış, özgürlük, eğitim ve öğrenim hakkı demişlerdir. Şimdi onların biran önce bu yargı kıskacından kurtulmaları gerekiyor. Bugün aslında tahliye beklemiyoruz, bugün burada beraat bekliyoruz. Bu mahkemenin sonlandırılmasını bekliyoruz.”

Çeşitli üniversitelerden desteğe gelen öğrencilerin hazırladığı açıklamada ise hapishanelerde bulunan 70 bin öğrencinin eğitim hakkının elinden alındığına dikkat çekerek “ ’ODTÜ Ayakta’dan tutun da Kayyum Rektör protestolarına, üniversitelerin bölünmesine karşı üniversitelerin savunulmasına kadar gençlik dikta rejimine karşı boyun eğmediğini çoktan göstermiştir. Baskı ve operasyonlarla farklı beklentiler içine giren iktidara ve ortaklarına karşı bir çift sözümüz var: Bu ülkede devrimcilere ve gençliğe yönelik baskılar bugün ortaya çıkmadı, bu bozuk düzen son bulana kadar da ortadan kalkmayacak” ifadelerine yer verildi.

Açıklamaların ardından başlayan davada pek çok kişi mahkeme salonuna alınmazken 14’ü tutuklu olmak üzere 22 öğrencinin yargılandığı duruşmada sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Tutuklu öğrencilerden Sevde Öztürk ifadesinde “Atılan sloganlarla nasıl terör örgütü ile organik bağı bulunmuş anlamak zor. Barış içerikli sloganlardan terörist olarak yaftalanmayı kabul etmiyorum.” diyerek eylemin propaganda değil siyasi amaçla gerçekleştirildiğini savundu.

Gözaltında tutulduğu sırada baskıya maruz kaldığını belirten Yusuf Noyan Öztürk, “14 gün gözaltında kaldım ailemin ve benim hayatımın karartılacağı söylendi, diğer arkadaşların aksine yalnız kaldım. Oradaki güvenlik güçlerince tehdit edildim. Benim için zor bir süreçti. Eski avukatım emniyet ifadesinde söylemediğim beyanların tutanağa geçmesine müsade etti.” diyerek eski ifadesinin yerine bugünkü duruşmadaki ifadesinin esas alınmasını istedi.

Tutuklu öğrencilerden İsmail Gürler, bir polis aracının içinde saatlerce darbedildiğini, gözaltına alınmasının ardından da Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde çırıl çıplak soyularak dövüldüğünü söyledi.

Eğitim hakklarının gaspedildiğini vurgulayan öğrencilerin tümü hükmün açıkanmasının geri bırakılmasını kabul etti. Yerli ve yabancı basının yoğun ilgi gösterdiği duruşma tutuklu sayısının fazlalığı nedeniyle akşam saatlerine kadar uzadı.

Avukatların ifadelerinin tamamlanmasının ardından ilan edilen karar ile 14 öğrencinin de tahliyesi açıklandı.