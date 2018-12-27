Erdoğan'ın Gülen'le çekilen fotoğrafını montajlayıp Kılıçdaroğlu'nu koydu, tazminata mahkum oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Fethullah Gülen'le yan yana gösteren “montaj" fotoğraf paylaşan AKP'li Burhan Kuzu'ya tazminat cezası verildi.

Eski AKP milletvekili ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Burhan Kuzu, Erdoğan'ın daha önce Fethullah Gülen ile çekilen fotoğrafını montajlayarak Erdoğan'ın yerine Kılıçdaroğlu'nu koydu.

Kuzu, montaj fotoğrafı 17 Temmuz 2017'de Twitter hesabından paylaştı.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kuzu aleyhinde 30 bin TL'lik tazminat davası açtı.

Davanın karar duruşması Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme, dava sonunda Burhan Kuzu'nun Kılıçdaroğlu'na 20 bin TL tazminat ödemeye mahkum etti.