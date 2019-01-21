'Erdoğan'ın genelev ziyaretini' yazdı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fazıl Say konserine gitmesi sonrası gündeme gelen tartışmaları geçmiş hatırlatmalı ilginç bir yazıyla değerlendirdi. Terkoğlu, Erdoğan'ın 1989 seçimleri öncesi geneleve yaptığı seçim ziyaretini yazdı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fazıl Say konserine gitmesi sonrası gündeme gelen tartışmaları değerlendirirken, Erdoğan'ın geçmişte yaptığı ilginç ziyaretleri köşesine taşıdı.

Eski cumhurbaşkanlarının klasik müzik konserlerine gidişlerinden örnekler veren Terkoğlu, "Sahi, biz bu noktaya nasıl geldik? Bir cumhurbaşkanı ülkenin dünyada en çok tanınan müzisyeninin konserine gidiyor. Herkeste neredeyse “devrim oldu” havası…" ifadelerini kullandı.

Terkoğlu, "Erdoğan’ın gittiği genelev" başlıklı yazısının ilgili bölümünde ise, Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin şu bilgileri paylaştı: