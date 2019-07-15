Erdoğan'ın gazetecilerle yaptığı buluşmaya hangi basın kuruluşları çağrılmadı?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazete ve televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleri ile yaptığı toplantıya çağırılmayan basın kuruluşları Meclis gündemine taşındı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gazete ve televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleriyle yaptığı toplantıya çağırılmayan basın kuruluşlarını verdiği soru önergesi ile Meclis gündemine taşıdı.

Başarır, soru önergesinde; Halk TV, Sözcü Gazetesi, Fox Haber, Cumhuriyet Gazetesi, Birgün Gazetesi, Evrensel Gazetesi, Yeniçağ Gazetesi, Gerçek Gündem, Oda TV, soL Haber, Tele1 ve Krt TV gibi yazılı ve görsel basın temsilcilerinin çağırılmamasının tarafsızlık ve eşitlik ilkesi ile bağdaşmadığını, halkın büyük bir kesiminin yok sayıldığının göstergesi olduğunu söyledi.

Başarır'ın verdiği önergesinde şu ifadeler yer aldı:

''Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14.07.2019 tarihinde Vahdettin Köşkü’nde bir grup basın yayın organının genel yayın yönetmeniyle bir araya gelmiştir.

Halkın büyük bir kesimi tarafından takip edilen ve haber alma kaynağı olan;

Halk TV, Sözcü Gazetesi, Fox Haber, Cumhuriyet Gazetesi, Birgün Gazetesi, Evrensel Gazetesi, Yeniçağ Gazetesi, Gerçek Gündem, Oda TV, Sol Haber, Tele1 ve Krt TV gibi yazılı ve görsel basının temsilcilerinin davet edilmediği anlaşılmıştır.” Açıklamalarına yer vererek aşağıdaki soruların yanıtlanmasını istedi:

1- Yapılan söz konusu toplantıya Halk TV, Sözcü Gazetesi, Fox Haber, Cumhuriyet Gazetesi, Birgün Gazetesi, Evrensel Gazetesi, Yeniçağ Gazetesi, Gerçek Gündem, Oda TV, Sol Haber, Tele1 ve Krt TV gibi basın yayın organlarının temsilcilerinin davet edilmemesinin gerekçeleri nelerdir?

2- Halk TV, Sözcü Gazetesi, Fox Haber, Cumhuriyet Gazetesi, Birgün Gazetesi, Evrensel Gazetesi, Yeniçağ Gazetesi, Gerçek Gündem, Oda TV, Sol Haber, Tele1 ve Krt TV gibi medya kuruluşlarının davet edilmemesi, aynı zamanda bu medya gruplarından bilgi sahibi olan halkın dikkate alınmaması anlamını taşımaz mı?

3- Basın yayın organlarında yapılan bu ayırımcılık tarafsızlık ilkesiyle ne ölçüde bağdaşmaktadır?

4- Yapılan söz konusu toplantıya muhalif medya kuruluşlarının davet edilmemesinin altında bu kesimlerin duymaması gereken, bilmemesi gereken konuların olması mı yatmaktadır?

5- Böyle bir uygulamanın yapılması, Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm ülkenin Cumhurbaşkanı olamadığının somut bir göstergesi değil midir?

6- Bu toplantının “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” nün hemen öncesinde yapılması ve tüm medya temsilcilerinin davet edilmemesi, milli birlik beraberlik anlayışıyla ne ölçüde bağdaşmaktadır?''