Erdoğan'ın 'galoşlu' fotoğrafı sosyal medyanın gündeminde...

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “yerli traktör” tanıtımında çektirdiği fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

Erdoğan'ın toprağa galoşla basması sonrası sosyal medyada çok sayıda mesaj paylaşıldı.

Neymiş efendim

Reis tarlada galoş giymiş

Giyecek tabi ki

Ayakkabılar devletin malı

Kirlenmesin..yıpranmasın diye giymiş

Reis kadar tasarruf yapan

Devletin kuruşunu harcamayan

Başka cumhurbaşkanı gördünüz mü?

Ayıp ayıp fesat olmayın! pic.twitter.com/ZCaytoqOmL

— TERS ADAM (@_TersAdam) July 29, 2019