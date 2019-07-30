Erdoğan'ın 'galoşlu' fotoğrafı sosyal medyanın gündeminde...

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “yerli traktör” tanıtımında çektirdiği fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.
Erdoğan'ın toprağa galoşla basması sonrası sosyal medyada çok sayıda mesaj paylaşıldı.
distopya : toprak ve galoş pic.twitter.com/4523QmJZoL
— mustafahos (@mustafahos) July 29, 2019
Galoş da neymiş? pic.twitter.com/nWoqDsRofK
— Munzam (@GMunzam) July 29, 2019
Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı “Galoş” pic.twitter.com/K3asesyiSS
— Ata Benli (@atabenli) July 29, 2019
Tarlaya galoş ile girmenin sebebini sorsak ? pic.twitter.com/d3L58n214r
— Levent Özeren (@lvntozrn) July 29, 2019
Memleket çok gelişti önceden bacağımıza takacak galoş bulamazdık. pic.twitter.com/rTZzrOPAPs
— Hayalet (@_Hayalet___) July 29, 2019
Neymiş efendim
Reis tarlada galoş giymiş
Giyecek tabi ki
Ayakkabılar devletin malı
Kirlenmesin..yıpranmasın diye giymiş
Reis kadar tasarruf yapan
Devletin kuruşunu harcamayan
Başka cumhurbaşkanı gördünüz mü?
Ayıp ayıp fesat olmayın! pic.twitter.com/ZCaytoqOmL
— TERS ADAM (@_TersAdam) July 29, 2019
Galoş neyse de,traktör bakanlığın :) pic.twitter.com/gaxrHmNY0k
— Mehmet Göker (@drmehmet_goker) July 29, 2019
tek ceket ,tek traktör , tek galoş pic.twitter.com/RO32lhl225
— Kubilaya (@Kubi__22) July 29, 2019
Bir insan neden galoş giyerek toprağa basar? https://t.co/Cx3qG2SKUr
— Alican Uludağ (@alicanuludag) July 29, 2019