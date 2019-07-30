Erdoğan'ın 'galoşlu' fotoğrafı sosyal medyanın gündeminde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'yerli traktör' tanıtımında çektirdiği fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Erdoğan'ın toprağa galoşla basması dikkat çekti.
Salı, 30 Temmuz 2019 07:57

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “yerli traktör” tanıtımında çektirdiği fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

Erdoğan'ın toprağa galoşla basması sonrası sosyal medyada çok sayıda mesaj paylaşıldı.

 