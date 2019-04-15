Erdoğan'ın eski metin yazarı: En büyük sorun Pelikan adlı 'paralel örgüt'

Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, AKP'nin en büyük sorununun 'Pelikan adlı paralel örgüt' olduğu nitelemesinde bulundu. Ünal AKP'nin 'kendisini hızla aşağı çeken bu yapıdan acilen kurtulması' gerektiğini söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı ve AKP eski Ankara milletvekili Aydın Ünal, "AK Parti'nin önündeki en büyük sorun, Pelikan adı verilen paralel örgüttür" dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ünal "AK Parti kendisini hızla aşağı çeken bu yapıdan acilen kurtulmalıdır" ifadesini kullandı.

Ünal Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şunları kaydetti:

'SORUNLARIN FARK EDİLMESİNİ SİNSİCE ENGELLİYORLAR'

"Sorun şu: En küçük bir yapıcı eleştiri ya da sağduyulu yaklaşımı 'Hain' demeye varan damgalamalarla örten bir güruh türedi. 'Savunmayı' samimiyetten uzaklaştırıp rant sağladıkları sektöre dönüştürdüler. Her bir sorunun fark edilmesini ve çözümünü sinsice engelliyorlar."

"Örneğin; işsizlik 14.7'ye çıkmış. Bu sorunun nedenlerinin konuşulması herkesin bildiği sır iken, malum güruh eliyle engelleniyor. 'TÜİK'te FETÖ var' ya da 'Bize saldırıyorlar' deyince sorun çözülmüyor, çözüm yoluna girmiyor; tersine daha da büyüyor."

AK Parti’nin önündeki en büyük sorun, Pelikan adı verilen paralel örgüttür. Gerçekleri örtmek propaganda değildir. Sorunları perdelemek yeni ve daha büyük sorunlar doğurur. AK Parti kendisini hızla aşağı çeken bu yapıdan acilen kurtulmalıdır. — Aydın Ünal (@_aydinunal) 15 Nisan 2019

Ünal daha önce de "Adına 'Pelikan' da denilen gizli bir örgüt, AK Parti’yi sinsice zehirliyor. Başından beri hedefleri partiyi içten çürütmekti; başarıyla ilerliyorlar. Cesaretle tedbir alınmazsa hareketimize yazık olacak, çok bedel ödenecek" ifadelerini kullanmıştı.

