Erdoğan'ın eski danışmanı: İspiyon ve fişleme rezaletinin son örnekleridir bunlar

Karar yazarı Akif Beki, YSK kararını eleştiren ve 'Her şey çok güzel olacak' etiketile paylaşım yapan ünlüleri 'Kayıt' başlığı altında fişleyen Cumhurbaşkanlığı yetkilisini eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını da yapan Karar yazarı Akif Beki, "Her şey çok güzel olacak" etiketiyle YSK'nin İstanbul seçimlerini iptal eden kararına tepki gösteren sanatçıları liste halinde yazarak Twitter hesabından paylaşan Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi'ye tepki gösterdi.
Beki, "Siyasi fanatizm ya da hırtlık denilerek hafifletilemez, AKP’nin artık bitirdiğini iddia ettiği ispiyon ve fişleme rezaletinin son örnekleridir bunlar" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi YSK'nin kararının ardından "Her şey çok güzel olacak" etiketi paylaşan sanatçıları "Kayıt" notuyla Twitter hesabından paylaşmıştı.
Beki'nin "Her şey çok gözaltı oldu" başlıklı yazısından satır başları şöyle:
- "Benim şehrimde o sanatçılara yer yok, en ufak bir sahne alamazlar" diyerek eleştiri ve itirazın bedelini ödetmeye kalkan AKP'li militan belediye başkanı mı ararsınız... Aykırı seslerin çetelesini tutup paylaşarak "gözüm üstünüzde, söylediklerinizi yazdım bir kenara, hesabını vereceksiniz, işiniz bitti sizin" kabilinden gözdağı mesajları veren partizan bürokrat mı... Ağzını bozup kara listedekilere sinkaflı küfürden bozma argo tabirler sallayan gözü dönmüş parti temsilcisi mi...
- Siyasi fanatizm ya da hırtlık denilerek hafifletilemez, AK Parti’nin artık bitirdiğini iddia ettiği ispiyon ve fişleme rezaletinin son örnekleridir bunlar.