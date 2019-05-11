Erdoğan'ın eski danışmanı: İspiyon ve fişleme rezaletinin son örnekleridir bunlar

Karar yazarı Akif Beki, YSK kararını eleştiren ve 'Her şey çok güzel olacak' etiketile paylaşım yapan ünlüleri 'Kayıt' başlığı altında fişleyen Cumhurbaşkanlığı yetkilisini eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını da yapan Karar yazarı Akif Beki, "Her şey çok güzel olacak" etiketiyle YSK'nin İstanbul seçimlerini iptal eden kararına tepki gösteren sanatçıları liste halinde yazarak Twitter hesabından paylaşan Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi'ye tepki gösterdi.

Beki, "Siyasi fanatizm ya da hırtlık denilerek hafifletilemez, AKP’nin artık bitirdiğini iddia ettiği ispiyon ve fişleme rezaletinin son örnekleridir bunlar" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi YSK'nin kararının ardından "Her şey çok güzel olacak" etiketi paylaşan sanatçıları "Kayıt" notuyla Twitter hesabından paylaşmıştı.

Beki'nin "Her şey çok gözaltı oldu" başlıklı yazısından satır başları şöyle: