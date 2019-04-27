Erdoğan'ın eski danışmanı: Ganimete üşüşen sağlamcı kerkenezler...

Erdoğan'ın eski danışmanlarından Akif Beki, Ahmet Davutoğlu'nun Erdoğan'a yönelik eleştirilerine itiraz edenlere sert çıktı. Beki, bugünkü köşesinde, 'Davutoğlu’na kapıyı gösterenlere bak' başlıklı bir yazı yayımladı. Beki, Davutoğlu'na kapıyı gösterenleri 'Ganimete üşüşen sağlamcı kerkenezler' olarak niteledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını da yapan Karar yazarı Akif Beki, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Erdoğan’a karşı yayımladığı metne itiraz edenlere tepki gösterdi.

Beki, "Davutoğlu’na kapıyı gösterenlere bak" diyerek bu kişileri, "Ganimete üşüşen sağlamcı kerkenezler", "Karşı tarafta durarak tehlikenin geçmesini bekleyen, ancak muktedir olduktan sonra iktidar trenine atlayan dünkü yanaşmalar" ve "Hazıra konanlar" sözleriyle tanımladı.

Uzun süredir yeni parti kurmaya hazırlandığı konuşulan Davutoğlu, Erdoğan’ın “tek adam” konumunu eleştirmiş; muhaliflerin tutuklanması, hukuk ihlalleri, YSK’nın KHK ile ihraç edilen seçim galiplerine mazbata vermemesine tepki göstermişti.

Beki, Davutoğlu'nun sözlerinin ardından verilen tepkilere, Karar gazetesinde bugün yayımladığı "Davutoğlu’na kapıyı gösterenlere bak" başlıklı yazısında değindi.

Beki şunları kaydetti:

"Sen başdanışmanlık, dışişleri bakanlığı, başbakanlık ve genel başkanlık yapmış olacaksın. Ama partinin tutturduğu istikametle ilgili söz söyleme hakkın olmayacak...

Ağzını ikaz için açtığın anda, ‘emeği geçmiş bir dava büyüğü’ denmeyecek.

‘Belki hakkı söylüyordur, ola ki doğru yola çağırıyordur’ diye kulak verilmeyecek, dostça çaldığın kapı açılmayacak, aradığın muhatabı adresinde bulamayacaksın.

Parti yönetiminden çıt dahi çıkmayacak, kulaklarının üstüne yatacak, kaale almaz görünecekler. Hoşa gitmeyen her gelişme gibi, moda tabirle ‘yok hükmünde’ sayılacaksın, oralı olunmayacak.

Ya ne?

Ganimete üşüşen sağlamcı kerkenezlerden ses gelecek. Hani karşı tarafta durarak tehlikenin geçmesini bekleyen, ancak muktedir olduktan sonra iktidar trenine atlayan dünkü yanaşmalar var ya...Hazıra konanlar hani... Hah, işte onlardan ağzının payını alacaksın."