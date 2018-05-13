Erdoğan'ın dört telefonu da dinlenmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlık döneminde kullandığı 4 kripto telefonunun da dinlendiği ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde kullandığı 4 ayrı kriptolu telefonun da dinlendiği öğrenildi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, usulsüz dinlemelere ilişkin davada, kapatılan TİB'in eski Başkanvekili Osman Nihat Şen ile darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde olan Cemaatçi Harun Biniş'in de dahil olduğu 24 sanığın 10 yıl 6 ay ile 68 yıl 3 ay arasında hapse çarptırılmasının gerekçesi açıklandı.

Kararda, o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 ayrı kriptolu telefonunun da defalarca dinlendiği vurgulandı.

Erdoğan dışında birçok bakan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, eski AYM Başkanı Haşim Kılıç, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile MGK, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Genelkurmay'a tahsisli kriptolu telefonların müteaddit defalar dinlendiği kaydedildi.