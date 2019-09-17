Erdoğan'ın diplomasına ilişkin yeni gelişme: Somut delili ciddiye aldılar

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasına ilişkin tartışmalar sürerken, konu AİHM'e taşındı. Konuyu AİHM gündemine taşıyan Metin Güler, 'AİHM, Danıştay’a ve AYM’ye başvurmam gerektiğini söyledi. Belgeyi de oraya vereceğiz. AİHM’in kendisi bu kurumlarla iletişime geçecek ve siz yargılayamıyorsanız ben yargılıyorum diyecek. Somut delilimizi ciddiye aldılar' dedi.