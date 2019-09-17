Erdoğan'ın diplomasına ilişkin yeni gelişme: Somut delili ciddiye aldılar

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasına ilişkin tartışmalar devam ederken, konu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gündemine taşındı.
Konuyu mahkemeye taşıyan isimlerden olan EYP Genel Başkanı Metin Güler, mahkemenin raportörleriyle dün bir görüşme gerçekleştirdi.
Mahkeme çıkışında açıklamada bulunan Güler, “Erdoğan’ın diplomasının fotokopisini aslı gibi YSK’ye götürmesi, şebeke suçlarına giriyor. Bir nevi suç örgütü gibi. AİHM, Danıştay’a ve AYM’ye başvurmam gerektiğini söyledi. Belgeyi de oraya vereceğiz. AİHM’in kendisi bu kurumlarla iletişime geçecek ve siz yargılayamıyorsanız ben yargılıyorum diyecek. Somut delilimizi ciddiye aldılar” dedi.