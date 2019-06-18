Erdoğan'ın diploması mahkemelik oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üniversite diplomasının fotokopisini aslını görmeden tasdik eden noter kâtibi Emine Seven hakkında, 'disiplin soruşturması açılması ve bu kapsamda cezalandırılması' talep edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diploma tartışmaları yeni bir davanın daha konusu olacak.

Türkiye Noterler Birliği, daha önce yapılan bir başvuru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üniversite diplomasının fotokopisini aslını görmeden tasdik eden noter kâtibi Emine Seven hakkında soruşturma açmayan İstanbul 15. Noteri Nejla Akgün'e “uyarma” cezası vermişti.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Noterler Birliği’nin bu kararının ardından Ahmet Davran adlı yurttaş, İstanbul 15. Noterliği’ne yeniden dilekçe vererek noter kâtibi hakkında soruşturma açılması talebini iletti. Dilekçede, noter kâtibi hakkında, “resmi belgede sahtecilik” suçundan disiplin soruşturması açılarak, cezalandırılması talep edilirken şöyle denildi:

“Noter kâtibi Emine Seven tarafından 27 Haziran 2014’te, 1113 yevmiye numarası ile gerçekleştirdiği örnek verme işlemine ilişkin, noterlik işleminde, gerek Noterlik Kanunu’nun ve gerekse Noterlik Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerini ihlal ederek, kanun hilafına A4 fotokopi bir kâğıdı ‘sahte resmi belge’ haline getirerek ‘sahte resmi belge tanzim eden’ bu kâtibe hakkında gerekli disiplin cezasının verilerek, iş bu kararın tarafıma tebliğ edilmesini arz ederim.”

