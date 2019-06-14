Erdoğan'ın diploma fotokopisinde yeni skandal: Hiçbir şey hatırlamıyormuş...

Türkiye Noterler Birliği, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olmak için sunduğu diplomasının fotokopisini, aslını görmeden aslı gibidir şeklinde onaylayan noter katibine soruşturma açmayan notere uyarma cezası verirken, konuya ilişkin yeni bir bilgi daha ortaya çıktı. Fotokopiyi notere aslını göstermeden aslı gibidir şeklinde tasdik ettiren Hasan Tükenmez’in Erdoğan’ın özel kalem müdürü Hasan Doğan’ın şoförü olduğu öğrenildi. Tükenmez, Başbakanlık'ta çalışırken kaza geçirdiğini, hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğu günden bu yana büyük tartışma konusu olan diploması şimdi de "fotokopi" haberleriyle gündemde.

Türkiye Noterler Birliği, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olmak için sunduğu diplomasının fotokopisini, aslını görmeden aslı gibidir şeklinde onaylayan noter katibine soruşturma açmayan notere uyarma cezası verirken, bu işlemin nasıl yapıldığı da ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, fotokopiyi notere gerçeğini göstermeden aslı gibidir şeklinde tasdik ettiren Hasan Tükenmez’in Erdoğan’ın özel kalem müdürü Hasan Doğan’ın şoförü olduğu öğrenildi.

Şoförün vekâletname olmadan bu işlemi gerçekleştirebilmesi ise soru işaretlerine neden oldu.

HATIRLAMIYORMUŞ...

Konuya ilişkin kendisine yöneltilen soruyu yanıtlayan Tükenmez, Başbakanlık’ta çalışırken kaza geçirdiğini, geçmişine ilişkin birçok şeyi hatırlamadığını, diplomanın noterde onaylatılmasıyla ilgili süreci de hiç hatırlamadığını öne sürdü.