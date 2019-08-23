Erdoğan'ın danışmanından Rasim Ozan Kütahyalı'ya: Layık olduğu çukura gönderilmeli

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Boşnaklara hakaret içeren sözler sonrası Beyaz TV ekranlarına geri dönen Rasim Ozan Kütahyalı'ya tepki gösterirken, 'Beyaz TV'nin derhal bu hatadan dönmesi ve bu şahsı, layık olduğu çukura geri göndermesi gerekir' dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Boşnaklara hakaret içeren sözler sonrası Beyaz TV ekranlarına geri dönen Rasim Ozan Kütahyalı'ya tepki gösterdi. “Beyaz TV'nin derhal bu hatadan dönmesi ve bu şahsı, layık olduğu çukura geri göndermesi gerekir” diyen Türkoğlu, “Boşnak ve Türk halkının vicdanında müebbete mahkum olan, ahlaksız, aşağılık ve özrü mümkün olmayan hakaretin sahibi Rasim Ozan Kütahyalı'nın ekran karşısına çıkarılması nasıl bir garabettir, akıl tutulmasıdır" ifadesini kullandı.