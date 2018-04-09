Erdoğan'ın danışmanından Doğan'a: Yaptıklarının hesabını vermeni sabırla bekliyorum

Doğan Medya'nın satışının ardından AKP cephesinden Aydın Doğan'ı hedef alan çıkışlar gelmezken, bu yöndeki ilk yazı Star yazarı ve Erdoğan'ın danışmanlarından olan Yiğit Bulut'tan geldi.

Aydın Doğan'ın Doğan Medya'yı Demirören'e satışının ardından AKP medyası Doğan'ı özel olarak hedef almamaya özen gösterirken, aksi yönde bir yazı Erdoğan'ın danışmanlarından olan Yiğit Bulut'tan geldi.

"28 Şubat başta olmak üzere, Bodrum’daki FETÖ davası dahil bu adam ve yanındakilerin bu ülkeye yaptıklarının hesabını vermelerini bir vatandaş olarak sabırla bekliyorum, inşallah o günleri de göreceğiz!" diyen Bulut, "BU ÜLKEDE 40 YILDIR ÇEKİLEN ACILARDA, DARBE-DEVALÜASYON DÖNGÜLERİNDE, DAĞILAN AİLELERDE, ÜNİVERSİTE KAPILARINDA HAYALLERİ BİTEN KIZLARIMIZIN GEÇMİŞİNDE, KAYBOLAN YILLARIMIZDA BU ADAM VE YANINDAKİ MALZEMELERİN İŞBİRLİĞİ VAR! UNUTMAYIN, UNUTTURMAYIN!" ifadelerini kullandı.