Erdoğan'ın danışmanı: 'Yaptırım hazırlığının arkasında FETÖ var'

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan, olası S-400 yaptırımlarına ilişkin 'CAATSA’yı kasıtlı olarak ABD içerisindeki Türkiye karşıtları dillendiriyor. Kim onlar? Birincisi FETÖ... Kongre’de her gün koridorları aşındırıyor. Türkiye’ye karşı her türlü operasyonun, her türlü yaptırım hazırlığının arkasında FETÖ’cüler var' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi ve Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, olası S-400 yaptırımlarına ilişkin açıklamada bulundu. Hürriyet'e konuşan Erhan, olası yaptırımlara ilişkin "CAATSA yaptırımı 12 madde. En az beşini uygulayacak Amerikan Başkanı. Tamamen gerçek ve tüzel kişilerle ilgili. Türkiye’ye dair tek bir şey uygulayamaz. Türkiye’nin Rusya’yla iş yapan bir şirketine, o şirketin yönetim kurulundaki bir şahsına 'Amerika’daki parana el koyarım, hesap açamazsın, Amerika’ya giremezsin, Amerikan Eximbank’ından kredi alarak iş yapamazsın' şeklinde bir yaptırım uygulanacak. Bunun devletle bir ilgisi yok" iddiasında bulundu. CAATSA’yı kasıtlı olarak ABD içerisindeki Türkiye karşıtlarının dile getirdiğini öne süren Erhan, "Kim onlar? Birincisi FETÖ... Kongre’de her gün koridorları aşındırıyor. Türkiye’ye karşı her türlü operasyonun, her türlü yaptırım hazırlığının arkasında FETÖ’cüler var. Türkiye’nin geleneksel olarak hasmı olan birtakım lobiler... Bütün bunlar bir araya geliyorlar, bu CAATSA yaptırımlarının üzerine büyük bir büyüteç koyarak hiç olmadığı şekilde ortalığı velveleye veriyorlar. Yasa, ABD’nin düşmanlarından bahsediyor, sen bir müttefik ülkeye düşman diyorsun. Böyle bir ortamda bir de F-35’miş, Doğu Akdeniz’miş, başka tasarıları da birtakım kişiler yine arkalarına aynı çevreleri alarak ısıtıyorlar" diye konuştu.