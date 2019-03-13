Erdoğan'ın danışmanı seçim çalışması diye kendi evini ziyaret etmiş...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanı, eski AKP Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu’nun seçim çalışması diye yaptığı paylaşımda kendi evini ziyaret ettiği ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, 23. ve 24. Dönem AKP Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu, seçim çalışması kapsamında ev ziyareti yaptığını duyurdu, bunu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da etiketleyerek sosyal medyadan paylaştı. “Eskişehir’de çalışmalarımızı ev ziyaretleri kapsamında devam ettiriyoruz. Elmas annemizi evinde ziyaret edip hayır duasını aldık” diyen Türkmenoğlu, "eve neden ayakkabıyla girdiniz" tepkisine, “Kendi evim burası ve ayaklarımızı silerek girdik, zaman kısıtlığından. Teyzem ve babaannemin evi burası” cevabını verdi.