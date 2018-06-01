Erdoğan'ın danışmanı: Enflasyon yüksek gelirse Merkez Bankası karşılığını verecektir

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, 'Enflasyonun beklentiler doğrultusunda geleceğini düşünüyorum, yüksek gelirse MB karşılığını verecektir' dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyonun yüksek çıkması durumunda karşılık verileceğini söyledi.

"Enflasyonun beklentiler doğrultusunda geleceğini düşünüyorum, yüksek gelirse MB karşılığını verecektir" diyen Ertem, "Yatırımcılar, ipliği pazara çıkmış uluslararası kredi kuruluşlarına itibar etmiyor. Ekonomi ve kur konusunda yapılan saldırılar tamamen maksatlı, bu tür dönemlerde ekonomi yönetiminin zamanında kararları alması gerekiyor. Maliye politikası tarafından hem enflasyon beklentisi, hem bütçe açığı, hem de kamu borcu açısından bir sorunumuz yok, bu daha da düzelerek gidecek" ifadelerini kullandı.