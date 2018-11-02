Erdoğan'ın danışmanı: Cemal Kaşıkçı'nın cesedini eriterek yok etmişler

AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, 'Kaşıkçı’nın cesedinin parçalandığı bilgisi bizde vardı. Fakat şu anda görüyoruz ki parçalamakla da kalmamış, cesedi eriterek yok etmişler' dedi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğü kesinleşirken, Kaşıkçı'nın cesedi hala bulunamadı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, "Bizdeki son bilgilere göre cesedi parçalamalarının sebebi daha kolay eritmek. Cesetten eser bırakmamak amaçlanmış" dedi.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'a konuşan Aktay, "Kaşıkçı'nın cesedinin parçalandığı bilgisi bizde vardı. Fakat şu anda görüyoruz ki parçalamakla da kalmamış, cesedi eriterek yok etmişler. Bizdeki son bilgilere göre cesedi parçalamalarının sebebi de daha kolay eritmek. Cesetten eser bırakmamak amaçlanmış. Savcılığın ifadesinden de bu anlaşılıyor. Verebilecekleri makul bir cevapları yok. Katillik, masum bir insanı katletmek ayrı bir suç, cesede yapılan muamele ve boyutları ayrı bir suç ve utanç. Mevcut kamera sistemlerinin bizi götürdüğü her yere gidildi, ceset bulunamadı. Ortada deliller var. Cemal Kaşıkçı başına gelecekleri tahmin etseydi başkonsolosluk kapısından içeri girer miydi?" ifadelerini kullandı.