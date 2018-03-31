Erdoğan'ın danışmanı: Afrin'de 56 şehit verdik ama ihaleleri Türk müteahhitler alacak!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın baş danışmanı İlnur Çevik, Afrin'le ilgili değerlendirmelerde bulunurken, 56 şehit verildiğini ancak Suriye'deki yeniden inşa sürecinde Türk müteahhitlerin pastadan daha fazla pay alacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın baş danışmanı İlnur Çevik, Afrin'le ilgili değerlendirmelerde bulunurken, 56 şehit verildiğini ancak Suriye'deki yeniden inşa sürecinde Türk müteahhitlerin pastadan daha fazla pay alacaklarını söyledi.

CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan İlnur Çevik, Türkiye'nin son dönemde ABD ve Rusya ile ilişkilerini yorumladı. Çevik, Suriye'deki El Bab, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nın Rusya'nın desteği sayesinde yapıldığını söyledi.

'İHA BİLE KALDIRAMAZDIK'

Fırat Kalkanı ve Afrin operasyonlarının Rusya'nın desteği sayesinde yapıldığını söyleyen Başdanışman Çevik, "Rusya hava sahasını açmasaydı bırakın El Bab'a, Afrin'e girmeyi insansız hava aracı bile kaldıramazdık" diye konuştu.

'SURİYE VE IRAK'I TÜRK MÜTEAHHİTLER İNŞA EDECEK'

İlnur Çevik, Hakan Çelik'in "Irak ve Suriye ile aramız çok iyi değil. Hatta Suriye liderinin gitmesini istedik. Buna rağmen oranın yeniden inşasında ihaleler alabilir miyiz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Türkiye'nin inşaat kalitesi hiçbir yerde yok ve bu ülkelerin yanı başındayız. Benim aile şirketim orada inşaat yaptı. Süleymaniye havaalanını biz yaptık. Onların istediği kalitede çimento, demir, inşaat malzemesi sadece Türkiye'de var. Irak, Musul yeniden inşa edilecek. Musul'un imarını Gaziantep mi yapar Washington mu? Tabii ki Gaziantep yapar" dedi.

'AFRİN'DE 56 ŞEHİT VERDİK AMA...'

Hakan Çelik, "İnşa sürecinde Türkiye, Suriye ve Irak'tan büyük pastayı alacak mı?" diye sordu.

Baş danışman İlnur Çevik bu soruya şöyle yanıt verdi:

"Tabii. Biz zamanında Irak'ta olsaydık, çok daha fazla söz sahibi olacaktık. Suriye'de biz daha güçlüyüz. Her şeyimizle oradayız. Orada iki büyük kazancımız var. Mehmetçiğimizin büyük kahramanlığı ve özverisi iki tane önemli olay yaptı. Bir bizi Suriye'ye güçlü bir şekilde sokarak, geleceğimizi kurtardılar. Allah razı olsun şehitlerimiz ve gazilerimizden. Ama bakın 56 tane şehidimiz var, şimdi arttı iki tane daha girdi. Bu şehitlerimiz, 50 küsur şehit var, eğer biz o şehitleri vermeseydik, Afrin'e girmeseydik, PKK'nin oradaki varlığı belki ileride bize Türkiye içinde 1000 şehide mal olacaktı. Onların kendilerini feda etmeleri, belki 1000 kişiyi, belki daha fazlasını kurtardı. Ben çok gururluyum."