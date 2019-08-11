Erdoğan'ın damadı Ukrayna ile ortak silah şirketi kurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Baykraktar'ın yöneticisi olduğu savunma sanayi şirketi Baykar Savunma ile Ukrayna devlet silah ticaret şirketi Ukrspetseskport arasında yüksek hassasiyetli silah ve hava-uzay teknolojileri alanında ortak şirket kurulduğu açıklandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın yöneticisi olduğu savunma sanayi şirketi Baykar Savunma ile Ukrayna devlet silah ticaret şirketi Ukrspetseskport arasında yüksek hassasiyetli silah ve hava-uzay teknolojileri alanında ortak şirket kurulduğu duyuruldu.

Ortak şirketin, yüksek hassasiyetli silah ve hava-uzay teknolojileri alanında faaliyetlerini yürüteceğinin kaydedildiği açıklamada, “Ortak girişimin asıl görevi, her iki ülkenin savunma kapasitelerini bir araya getirerek, kendi orduları için yeni modern silah örneklerini seri üretime geçirmektir” ifadesine yer verildi.

Şirketin yürüteceği ilk projelerden birinin, yeni nesil İnsansız Hava Aracı (İHA) geliştirilmesine yönelik olacağının belirtildiği açıklamada, “Bu İHA, yüksek uçuş seviyelerinden ayrıntılı keşifler yapabilecek, havada saatler geçirebilecek, kayda değer bir hızlanmaya sahip olacak ve çok çeşitli yüksek hassasiyetli silahlara saldırı yapacak” bilgisi paylaşıldı.