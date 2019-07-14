Erdoğan'ın Çin ziyaretinin ardından Antep fıstığının Çin’e ihracatına izin verildi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'Yoğun temaslarımız doğrultusunda Antep fıstığı ihracatına engel olan bürokratik ve teknik engeller de aşıldı, Çin Gümrükler Genel İdaresi tarafından ülkemiz Antep fıstığının Çin’e ihracatına izin verildi' dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Pekin ziyareti sırasında uzun sürenin ardından 25 ton Türk kirazının Çin'e girdiğini açıkladığını hatırlatarak, "Yoğun temaslarımız doğrultusunda Antep fıstığı ihracatına engel olan bürokratik ve teknik engeller de aşıldı, Çin Gümrükler Genel İdaresi tarafından ülkemiz Antep fıstığının Çin’e ihracatına izin verildi." dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Çin ziyaretindeki temaslarla birlikte Çin'e sebze-meyve, deniz ve süt ürünleri satılmaya başlanacağı aktarılıyor.

Pekcan, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Kalite Kontrol, Denetim ve Karantina Genel İdaresi arasında "Türkiye’den Çin’e İhraç Edilen Antep fıstığı İçin Bitki Sağlığı Gereklilikleri Protokolü" nün 3 Eylül 2016'da imzalandığını aktararak, "Söz konusu protokole bağlı teknik şartların yerine getirilememesi sebebiyle Çin’e Antep fıstığı ihracatımız resmi olarak başlayamamıştı. Bakanlık olarak söz konusu husus Çin makamları nezdinde her fırsatta dile getirdik" diye konuştu.

Ticaret Bakanı Pekcan, "Antep fıstığı ihracatçılarına 2,8 milyar dolarlık yeni bir pazar açılmış olduğunu" ifade ederek, "şu an itibarıyla teknik şartları karşılayan 39 firmanın Çin’e Antep fıstığı satabileceğini" söyledi.